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2020年5月22日星期五
智叻中文Smarties' 第435期
DSE中史卷問日軍侵華宣傳 教局稱符宗旨 必答題問日軍傳單是否可信 局方籲考生毋須顧忌
卷一選答題分析文革 考生稱下筆注意政治正確
各校收集跨境生資料 助申豁免14日隔離
試題人間：重遊舊地 小隱於野
試題人間：麵包店裏的食物人情
小誌美學：抗疫與小誌
破讀日常：好想見你一面
閱讀篇章：〈好老時光〉——羅蘭
閱讀篇章：學習重點
閱讀篇章．實戰篇：參考答案
卷二練筆：選什麼材——以考生示例說明
文學十三邀：字花開在吐露港上
作戰攻略：2020 DSE中文科試後分析／卷一：乙部
周圍「中」：我很醜，但我很溫柔……
周圍「中」：以貌取人 隨時錯失機遇
時事中文：環保音箱 擴音不耗電
答案
大人物小小事：選我所愛
講故事：不夠可愛的蜘蛛
時事中文：環保音箱 擴音不耗電
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【明報專訊】新聞事件
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DSE中史卷問日軍侵華宣傳 教局稱符宗旨 必答題問日軍傳單是否可信 局方籲考生毋須顧忌
卷一選答題分析文革 考生稱下筆注意政治正確
各校收集跨境生資料 助申豁免14日隔離
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試題人間：麵包店裏的食物人情
小誌美學：抗疫與小誌
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閱讀篇章：學習重點
閱讀篇章．實戰篇：參考答案
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周圍「中」：我很醜，但我很溫柔……
周圍「中」：以貌取人 隨時錯失機遇
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答案
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講故事：不夠可愛的蜘蛛
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