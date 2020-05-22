教育
語文同樂 第446期

閱讀篇章：學習重點

【明報專訊】羅蘭〈好老時光〉中表達環境對子女成長產生的影響，並強調從生活中學習的重要不比書本知識低。這種父母對子女成長的憂心是常見的入文角度，當中常常流露對社會現行教育方式的批評。

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