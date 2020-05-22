各校收集跨境生資料 助申豁免14日隔離

教育局前日擬定將分階段先行先試，探討中三至中五級約2500名跨境學童先復課，並讓跨境學生乘搭校巴往返學校及港方管制站。北區中學校長會主席方奕亮稱，跨境學童未有確實復課日期，認為牽涉問題多，內地政府緊張防疫，跨境學生未可同步復課雖可惜，但體諒擬定措施需時。至於跨境學生校巴，他說由政府安排。約2500名中三至中五級跨境學童中，北區佔約一半，他說指北區學校較集中，預計從口岸到學校車程最長約25分鐘，問題應不大。各校正收集校內中三至中五級跨境學生名單及資料，讓當局向政務司長申請豁免14日檢疫令，以及讓內地政府進行過關手續。

校長憂僅開放福田落馬洲口岸難承負荷

北區小學校長會主席梁志文稱，對下月8日高小跨境學童一同全面復課不感樂觀，「除非有好戲劇性變化」，仍待當局進一步宣布安排。他稱，北區跨境學童來自多個口岸，如只開放福田、落馬洲擔心負荷不來，稱若不用盡所有口岸難以完全配合「點對點」交通安排；小學生須有保母接送，惟豁免安排仍未有定案。

教聯會本月16至19日進行「學校安排復課」問卷調查，獲478名在職教師回應。約四成教師期望教局盡快公布跨境生各項安排，教聯會促當局盡快公布跨境生簽證、檢疫、交通及小五呈分試等安排，讓學校及早準備。