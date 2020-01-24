DSE中史卷問日軍侵華宣傳 教局稱符宗旨 必答題問日軍傳單是否可信 局方籲考生毋須顧忌

教局：不限制認識日本看法

不應引導旁觀角度看抗戰

教育局回覆，該題擬設符合高中中史科學習宗旨，而兩幅資料海報表達國軍和日本兩方的宣傳角度。局方稱，中史的研讀並不限制認識日本如何看中國，惟不應導引學生以旁觀者而非國民身分看待抗戰歷史，而另一幅中國設計打倒日本侵華的海報，清楚表達反對日本侵華的信息。局方稱，學生只需根據平日所學回答有關問題，絕對不需有所顧忌。

DSE中史約6000人應考，必答部分問及抗日戰爭（見圖），試題向考生提供兩項資料，其一是國軍抗戰海報，寫上「萬眾一心誓滅倭寇」，另一為日軍傳單，上有「華北華中的日軍完全連絡」及「徐州失陷了！」字句，並有展露笑容、舉起武器及日本國旗的軍人圖畫。試題問考生兩張宣傳品的日軍形象有何不同、為何有不同描繪，及是否同意日軍傳單的觀點。

考評局：設問符考生認知

配合民族認同課程宗旨

考評局回覆抗日戰爭試題時稱，考生須援引國軍在台兒莊殲滅日軍過萬、為保存實力撤出徐州等史實。局方稱，題目設問內容見於教科書及其他著作，符合考生一般認知，歷屆抗日戰爭題目亦與學生從民族、文化角度，建立對民族、國家的認同感及歸屬感的課程宗旨相配合。

教協理事、資深中史科教師陳仁啟認為，傳單觀點是日軍在戰爭勝出；選答同意的考生，可指中國在抗戰首階段因軍事技術不及日本而戰敗。至於表示不同意的考生，可稱當時中方在首階段「戰敗」乃軍事策略，「以空間換時間」，與日本展開持久戰，藉以拖垮日本，最終中方獲勝。他認為題目問法沒問題，但該題只佔3分太少。

教師：以試題判斷民族感情是誤解制度

有意見指出，若考生於該題同意日軍觀點，或削弱其國民身分認同。陳仁啟說，試卷只考學生對史實的認識及分析、評論能力。雖然課程涵蓋國民身分認同，但他認為「民族感情在紙筆考試無法考核」。他表示，公開試旨在分辨學生能力，若有人以試題判斷考生民族感情，是誤解及不認識考評制度。

教育局早前要求考評局，取消DSE歷史科有關中日關係的試題。陳仁啟說，事件對師生造成心理影響。他認為，中史試卷專業沒觸及政治紅線，「不希望政治問題燒到中史科」，若取消試題事件最終令中史科同受影響，將感無奈及悲哀。