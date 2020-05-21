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2020年5月21日星期四
常識天下 第184期
私校國際校復課 31間准返全日 英基輪流一半學生回校 一半在家網課
跨境生中三至中五先復課 擬經深圳灣福田出入境
廠商會免費檢測千校衛生
無家者
時事議題：無家者人數新高
時事議題：如何扶助無家者？
時事議題：答題指引
專題故事：港式奶茶 撞出非遺價值
摘星拆解：維護法治 政治自主先於國家安全？
透視權利：家庭友善政策 增女性就業率
印度矽谷 高科技雲集
世界這樣大：班加羅爾科技重鎮
新聞有常識：西班牙放寬居家令
新聞有常識：答案
環球話題：聯國警告或出現嚴重饑荒
環球話題：疫下期待正能量 Google搜「好消息」大增
濕地居民：蝶變求生
新聞有常識：西班牙放寬居家令
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【明報專訊】西班牙因居家令，兒童不能外出活動，不過最近他們終於可以外出舒展筋骨呢！
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