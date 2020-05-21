私校國際校復課 31間准返全日 英基輪流一半學生回校 一半在家網課

教育局指出，提供非本地課程的私立學校，尤其國際學校，有較多設施和閒置空間，相對能更靈活地利用校舍空間，讓學生保持一定的社交距離，學校的課程安排、班級結構及科組的安排亦與本地一般學校有很大分別，故容許這些學校可於昨日起按校本情况，分兩至三期復課。

教局：曾檢視各校午膳安排

當局稱，截至前日5時，共接獲72所提供非本地課程的私立學校（包括國際學校）提交復課安排，當中有53所學校擬自昨日或明日起陸續復課，餘下19所學校則擬自下周一起陸續復課。該72間復課的學校中，有31所申請全日復課，當局批准前曾檢視擬議的午膳安排，包括學校有否劃出特定空間只限作午膳之用，並提出改善建議，會密切檢視學校復課後的情况。

英基部分年級可用飯堂 只吃自攜食物

英基學校協會屬下共有22間學校。英基昨日表示，全部中學和小學已獲教育局批准，將按復課指引安排學生分階段回校上課，部分高中學生於明日起回校，其他各級將由下周一起陸續回校，恢復全日課程。英基屬下學校就復課實行多項措施，當中包括校巴、課堂及文具等範疇等亦有相應指引（見表）。學校將恢復全日制，午膳亦有特別安排，例如部分年級會於學校飯堂用餐，部分則於其他樓層用餐，學生只可自攜食物，飯堂及用餐地點於其餘時間亦不作他用。

加拿大國際學校中五級（grade 11）昨亦復課，根據學校網頁上的復課指引，學校將不會有午膳服務，健身室、游泳池等亦不會開放，儲物櫃會暫停使用，學生須攜帶所有個人物品到課室上課。

明報記者

（抗疫新階段）