譚耀宗倡中央提供中史教材

譚耀宗稱，香港最近「出了一些問題」，認為學生對歷史認識不足，教師編寫教材也有偏頗，內地在中國歷史方面有豐富教學資源，包括師資和教材。他認為，中央可透過有關機構，專門提供一些教學材料，助香港學生學習中國歷史。

資深教師稱史觀不同 難以套用

資深中史教師劉尚威表示，內地與香港研究歷史的方向及模式不一，史學及史觀亦不同，如內地歷史以馬克思唯物史觀學習，較具色彩，「大學都會學到，但中小學不是這樣學」，相信教師也難以調節，內地教材完全套用於本港有一定難度。他又表示，古代史、中古史等跟隨指引編寫，講述因果為主，較難出現偏頗情况，當代史則或有「好小部分」被質疑「寫得不夠多、不夠深，因而被人捉到話柄」，但其餘均「穩穩妥妥」。他稱，中史科教師一直提倡要專科專教及增加課時，但以初中中史科為例，「一星期得一、兩節，想說多一點、深一點也不行」，認為中史科既然被賦予多個任務，同時要加深本港學生對歷史認識，應從上述兩個「死穴」入手。