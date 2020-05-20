試題風波 林鄭：不避用權指示考評局 前秘書長：試題存廢應看考生表現 非單看題目

唐創時：信度效度按考生表現計算 過低可考慮取消試題

唐創時不評論今次考評局應否取消試題，從考評角度看一條題目是否合適，會嘗試檢視其「信度（Reliability）」即考生全卷答題表現一致性，與達到出題原意的評核目標「效度（Validity）」，若要取消試題，應檢視考生表現、收集考評數據，計算出試題的信度、效度來決定，「普通人不可單看題目，便判斷它在評核方面有無信度、效度」，而一般只會在信度、效度過低才會考慮取消。唐稱今年考生心情如過山車，受疫情影響，得各方配合才令DSE順利舉行，相信大家都為考生着想，「如果考評局有多少少時間，收集考評局數據，可幫助做專業決定」。

林鄭月娥昨於行政會議前回應試題爭議，她稱非常重視教育，所以教育部門，即教育局有不可推卸的責任，貫徹執行香港的教育制度，課程、教科書、考試、老師質素、評核環環相扣，「如果有人認為考評局處理教育裏重要的一環──考試，可以完全不需要理會教育宗旨、教育目的和不接受教育當局意見，是一個很大的問題」。

林鄭稱非常關心學生，尤其是多年苦讀之後考完試，不希望節外生枝，「但我們要問自己，是誰節外生枝？誰令這條考題是如此不適當，會引伸這麼多考題以外社會上的爭議？」她指至今未運用法律權力指示考評局，但表明「我是不會迴避」。

稱特首有權指示 考評局：會按條例做

按照《香港考試及評核局條例》，特首有權向考評局作出指示。考評局秘書長蘇國生昨被問時回應：「條例有此規定，特首可指示考評局工作，做她認為考評局需配合的工作，這是條例規定，考評局委員會當然會依照條例去做。」至於有關說法是否施壓，蘇國生表示，考評局委員會委員討論時，都是繼續以專業、問責態度處理問題，委員會繼續秉持此態度討論事件，為考生帶來公平公正的考核。

葉建源批林鄭用權逼考評局就範

教育界立法會議員葉建源稱，條例雖賦予特首權力，但在專業決定上，條例仍要求尊重考評局專業判斷。葉稱特首把條例搬出來，視之為「尚方寶劍」，想向考評局表達「我有權，你要就範」信息，絕非從考生福祉思考。

DSE歷史科題目掀爭議，明天則考中史科，考評局稱，設有嚴謹的擬題機制，一如其他文憑試科目，中國歷史科「審題委員會」依據該科《課程及評估指引》與《評核大綱》，負責有關試題及評卷指引的制訂工作，包括確保試卷的涵蓋範圍、水平和用詞都能適當地與課程和評核目標一致。