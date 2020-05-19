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2020年5月19日星期二
明路—生涯規劃 第89期
中三下周復課 預備高中選修 校長籲選科首重興趣 勿只看就業
兆基書院：「課程輕鬆」屬外界錯誤想像
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X研究所：專家解答高中 選科大疑問
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規劃情報：JUPAS放榜延至8．13
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規劃情報：6城大學者「BOLD講堂」開課
X研究所：專家解答高中 選科大疑問
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【明報專訊】中三學生即將完成初中課程，面對高中選科，是否有以下疑問？快來看看升學專家的實用建議，做好選科準備。
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