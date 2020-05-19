教育
明路—生涯規劃 第89期

X研究所：高中選科攻略

【明報專訊】2020年對學子而言，是不易過的一年。當大眾還在聚焦疫情下文憑試的考試情况，其實中三學生正面對升學路的重要關口——高中選科。今期〈X研究所〉集合了學生高中選科問題及專家意見，助大家揀啱科！

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