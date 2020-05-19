兆基書院：「課程輕鬆」屬外界錯誤想像

盼學生開放態度學習 創作毋須「好叻」

兆基創意書院2020/21擬定中四學費為27,600元，3年總學費為82,800元。蔡芷筠稱，計劃取錄約160名學生，暫收約百多份申請表格，與往年相若。她稱，以往外界或有「錯誤想像」認為該校課程十分輕鬆，「看到同學校服好自由，又可以染頭髮，我們只是認為這些都不影響學習」。她說，中四同學須輪流修讀校本創意專業導向課程中的4個基礎範疇，包括設計與視覺傳意、電影與錄像藝術、空間研習及表演藝術，也要修讀新高中課程的4個核心科及兩個選修科，如學生不抱開放、願意學習的心態，發現該校沒想像中輕鬆，會感相當吃力。

學生升讀中五時可選擇修讀創意藝術文憑或香港中學文憑課程，蔡芷筠說，去年約有三成選讀前者，學生畢業後多往外地升學，亦有約三分之一學生直接就業。

課程簡介會第二場課程簡介會前日已於網上直播舉行，5月底將有入學面試，蔡芷筠說學生需帶同「少少創作，一首詩、一篇文章也可」，屆時將觀察學生的現場互動及簡單創作，「主要看他肯不肯學」。蔡芷筠說，下兩場簡介會暫定於6月舉行，如屆時可進行實體簡介會，下次面試將於7月舉行。