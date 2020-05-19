兆基書院：「課程輕鬆」屬外界錯誤想像

【明報專訊】新高中課程下，學生會於中三揀選選修科，部分學生選擇轉學至重點發展藝術設計及文化的直資高中兆基創意書院。申請入學需參與課程簡介會及入學面試，該校副校長蔡芷筠提醒，學生創作上毋須「好叻」，但期望學生抱開放態度學習。
盼學生開放態度學習 創作毋須「好叻」
兆基創意書院2020/21擬定中四學費為27,600元，3年總學費為82,800元。蔡芷筠稱，計劃取錄約160名學生，暫收約百多份申請表格，與往年相若。她稱，以往外界或有「錯誤想像」認為該校課程十分輕鬆，「看到同學校服好自由，又可以染頭髮，我們只是認為這些都不影響學習」。她說，中四同學須輪流修讀校本創意專業導向課程中的4個基礎範疇，包括設計與視覺傳意、電影與錄像藝術、空間研習及表演藝術，也要修讀新高中課程的4個核心科及兩個選修科，如學生不抱開放、願意學習的心態，發現該校沒想像中輕鬆，會感相當吃力。
學生升讀中五時可選擇修讀創意藝術文憑或香港中學文憑課程，蔡芷筠說，去年約有三成選讀前者，學生畢業後多往外地升學，亦有約三分之一學生直接就業。
課程簡介會第二場課程簡介會前日已於網上直播舉行，5月底將有入學面試，蔡芷筠說學生需帶同「少少創作，一首詩、一篇文章也可」，屆時將觀察學生的現場互動及簡單創作，「主要看他肯不肯學」。蔡芷筠說，下兩場簡介會暫定於6月舉行，如屆時可進行實體簡介會，下次面試將於7月舉行。
相關字詞﹕香港兆基創意書院