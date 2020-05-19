中三下周復課 預備高中選修 校長籲選科首重興趣 勿只看就業

明報記者 蕭愷情

學生升讀中四時會修讀2至3個選修科，亦有學生轉學至香港兆基創意書院，兼研藝術課程（見另稿）。教育局回覆本報查詢稱，學校過去4年平均每所學校在中四級的選修科目組合數目為34至36個。元朗商會中學校長丘志良稱，學校近年引入旅遊與款待、視覺藝術選修科目，另供學生選修日文、法文。他說，留意到學生大學時喜歡選修酒店與管理，且興趣多元，故開拓化學、歷史、地理等傳統學科以外的選擇，學生反應很好，報讀人數多於名額20。

行業前景難料 大學收生標準變

他鼓勵學生按興趣選科，而不是為就業前途讀一些自己討厭、抗拒學科，因為除犧牲快樂的學習時光，他日工作前景亦未必如願。他又提醒學生不要因為喜歡個別教師教學而選該科，「老師不會跟你一輩子，萬一他日轉了老師教又如何呢？」

倡勿因教師選科 「不會跟你一世」

他又留意到大學近年更新收生標準，他會提醒學生參考，但「變幻才是永恆」，中三選科時按大學收生來選，中六可能已改了，所以他一再提學生按興趣選，科科都讀得好，縱改收生標準都可配合到。

中華基督教青年會中學校長陳錦偉稱，學校提倡多元化學習，故開辦選修科目多達20個，包括同時開辦中英文課程的選修科目。他舉例，生物科多學生修讀，故開設中、英文班，方便同學考文憑試；本港會計行業多以英語工作，BAFS（企業會計與財務概論）則只開英文班。他說，學校於該區體育成績較好，惟以往修讀體育科學生需與別校學生周六聯校上課，眼見不少學生盼修讀體育科，下學年將開設此科。他又說，近年學生已不再「一窩蜂」選讀純理科，稱成績頂尖的學生均多選理科，相較之下難以取得高分，籲學生以前途、能力、興趣選修。

近年學生不再「一窩蜂」選純理

仁濟醫院第二中學生涯規劃主任邱志琪稱，多間資助大學的入學分數計算方法已改為「4+2」，即4個核心科目加兩個選修科，建議學生先修兩個選修科，學生如認為應付不來，會於中五轉讀職業導向的應用學習科目，該校亦曾有三至四成學生修讀，為學生提供另類選擇。