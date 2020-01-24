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2020年5月18日星期一
常識學堂 第180期
獲頒教學獎科大教授：抗抑鬱半生可算滿足
家長微信群組統計 3000跨境學童回鄉證過期
時事懶人包：廢紙回收
時事點對點：日本加強新冠病毒檢測
時事點對點：惠譽再降港信貸評級
Data解密：香港教育10年概况
概念解碼：反全球化 Anti-globalisation
生活看通識：炒鞋熱
Road to 5**：Corruption
中外人物：Billie Eilish
博士觀星學物理
STEAM人物：湯博士的【物理課】
新聞解碼：引入外地兒童節目
答案
偵探M.A.D. 友情與愛情
食物的科學：士多啤梨的DNA
食物的科學：士多啤梨的DNA
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【明報專訊】所有生物的外貌和特徵都靠去氧核糖核酸（DNA）組成的遺傳指令決定。DNA本身又是什麼樣子的呢？
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獲頒教學獎科大教授：抗抑鬱半生可算滿足
家長微信群組統計 3000跨境學童回鄉證過期
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