教育
通通識 第648期

生活看通識：炒鞋熱

【明報專訊】炒賣商品是港人生活一部分，小至口罩、演唱會門票，大至股票、豪宅單位，只要能在市場中「低買高賣」獲利的商品，都惹來炒賣潮，而限量版球鞋，近年於世界各地成為炙手可熱的投機商品之一。

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