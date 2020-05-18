家長微信群組統計 3000跨境學童回鄉證過期

根據本學年初統計數字，現時在港讀小學的跨境學童約1.8萬人、中學約7600人，幼稚園則約1500人。據來自深圳的跨境學童家長稱，未滿18歲的跨境學童到港辦理回鄉證，須由監護人陪同，但受疫情影響未能來港辦證。

未成年須監護人陪同到港家長促深圳設臨時辦證點

一名加入20多個跨境學童微信群的姓凌家長稱，據各群組約5000名家長資訊並推算，約3000名學童的回鄉證過期，另有部分人回港證也過期。群組內約60%學童居於福田區，羅湖區佔20%，南山及龍華各佔約10%。綜合多名家長稱，希望港府在深圳設臨時辦證點，安排跨境學童辦證，或讓入境辦證的學生和父母豁免檢疫隔離；家長亦希望可豁免一名監護人免檢疫入境，以便孩子在校遇事時，監護人可入境處理。

惠州小學接12求助 校長允反映

上水惠州公立學校約有320名跨境學童，該校曾接獲12宗有關回鄉證逾期求助，校長鄭風表示無奈與無助，但承諾會向當局反映。北區小學校長會主席梁志文說，跨境學童問題至今仍在商討，教育局正考慮要求學童於出發地接受病毒檢測，每周提供健康證明，這項考慮一併包括跨境生家長、保母及校車司機，安排他們出入境時豁免強制檢疫。

入境處：過關可辦臨時證中旅社：未獲內地指示

香港中旅社一名姓黎職員回應查詢稱，該社至今未接獲內地最新指示，故申請者仍須入境香港及親自遞交申請。教育局稱日前與相關校長會代表會面，就跨境學童復課安排及其他關注事項交換意見，會繼續探討可行方案。入境處則稱，證件到期的學生過境時會獲臨時通行證，只要入境後到入境處補辦證件即可，不會有任何罰款。

明報記者 彭靜怡