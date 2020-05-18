獲頒教學獎科大教授：抗抑鬱半生可算滿足

小時遭欺凌自卑寡言 30歲方求醫

霍士德教授2000年來港，從小的願望是成為教授，笑言自己羨慕穿上白袍，成為理科的教授，怎料卻成為了商科及環境及可持續發展的老師，於科大執起教鞭。霍士德有一半中國人血統，遺傳母親的華裔面孔，小時候移民至加拿大及北美，因外貌被當地人歧視及欺凌，感到「it's not okay to be you（你做自己是不對的）」因而變得自卑、寡言。他一直以為自己只是易怒、易焦慮，直至30歲才首次求助正式確診，醫生為他處方藥物，其後見病情受控就不了了之。

單親獨力照顧子女 熱愛教學從不缺席

46歲時，工作遇上瓶頸，同年更與妻子離婚，變成單親爸爸，獨力照顧一子一女，開始嚴重酗酒，每日服用安眠藥，更曾試過每日喝掉半瓶伏特加，日吃數粒安眠藥。直至一日，他醒覺要摒棄陋習，毅然丟走酒瓶，怎料感覺猶如多隻蜘蛛於手上爬走，無法靠自身意志戒酒戒藥，便認真找醫生求助。經過藥物控制，輔以冥想鍛煉，他的病情得以受控。熱愛教學的他，20年來，卻從未因病情缺席任何一節課及推掉任何一樣工作。

20年後再奪獎 因病易與別人共鳴

他形容，抑鬱症會影響生活的每個點滴，「it's sort of like running in mud- it takes more effort to do things （似於泥濘中奔跑，做任何事都較費力 ）」。他執教第一年，十分害怕被學生批判，習慣穿上外套教學，只因怕學生發現自己緊張得不斷冒汗。

縱然如此，任教首年，他已奪得教學獎項。20年後，他再獲校方跨學科課程事務處頒發卓越教學獎，他直言，沒有人會認為抑鬱症是恩賜，但因此病，令他對別人情感更為敏感，容易與別人產生共鳴。別人總愛叫抑鬱症患者樂觀點、開心點，他則認為，開心不是他會用的形容詞，他會覺得滿足（content），安於現狀。面對抑鬱症患者，毋須嘗試糾正他人的經歷，有時聆聽，已是良藥。

分享故事 望社會關注抑鬱

一晃眼20年，再次奪得教學獎項，同時首次與人分享他的故事。以往因社會污名及誤解，沒特意談及自己的病情，但香港經歷社會動盪、疫情肆虐，受情緒困擾、感到抑鬱的人只會有增無減，望社會重視。接受訪問，難免有人談論甚至質疑有患上抑鬱症的老師，他認為，「I have depression, but not I'm depression.（我有抑鬱症但不等於我是抑鬱）」。

明報記者