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2020年5月15日星期五
智叻中文Smarties' 第434期
「日對華是否利多於弊」 DSE歷史題遭教局譴責 教師：非考立場 推翻命題很易
小學納米殺菌AI探熱迎復課
試題人間：麥可怡 熱鬧過後
試題人間：演員的自我修養
潮看文史：野（je5） 味（mei2）
破讀日常：「耐人尋味」作為生活態度
閱讀篇章：牛缺遇盜
言外言：「所養」與「所以養」
閱讀篇章：實戰篇
閱讀篇章：參考答案
文學十三邀：大學文社的土壤
卷二練筆：立意思維──素材與題材的運用
綜合精練：見解論證 訓練腦袋小練習
作戰攻略：2020試後分析／卷一：範文第三年
周圍「中」：齊做破案高手
周圍「中」：歷代奇案 蛛絲馬迹找兇手
時事中文：疫情肆虐 蜜蜂「無工開」
答案
大人物小小事：長大重拾中文
講故事：適可而止
大人物小小事：長大重拾中文
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【明報專訊】姓名 林語堂
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「日對華是否利多於弊」 DSE歷史題遭教局譴責 教師：非考立場 推翻命題很易
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