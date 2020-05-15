教育
語文同樂 第444期

綜合精練：見解論證 訓練腦袋小練習

【明報專訊】學生做「見解論證」常常叫苦連天，上期提供7個主題供同學訓練腦袋，思考如何構思論點及論據？以下提供參考答案。記得完成後才核對啊！

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