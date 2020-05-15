教育
語文同樂 第444期

文學十三邀：大學文社的土壤

【明報專訊】以前的「文青」喜歡與志同道合者結成文社，出版文集。不少大專院校仍有這類孕育創作的文藝團體，就如香港中文大學「書寫力量」和香港教育大學「薪傳文社」。

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