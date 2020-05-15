小學納米殺菌AI探熱迎復課

校長：再延或惹家長反對

張勇邦稱，普遍家長期望復課，學界討論後認為，可在疫情散播風險低及做好防疫措施下，讓學生回校上課，但現時需留意新增的本地個案屬零星感染或新一波爆發。他又稱要再與教育局商討若某區有社區爆發，當區學校需否停課。

高小體育考慮打羽毛球乒乓球

教育局昨發復課指引，列明體育課、音樂課等安排。張勇邦說，可考慮讓高小生打乒乓球、羽毛球，使他們與人保持距離下做運動，「不用像籃球般搶球」。小學生普遍在音樂課會學吹牧童笛，但他說為免病毒經飛沫傳播，會按指引不安排學生吹奏樂器，並以音樂欣賞或學打拍子取代唱歌。

他又說，每節電腦課後，校方會清潔鍵盤、滑鼠及座位，才讓另一班使用電腦室。而各級學生將在指定地方小息，以免人群聚集。

禁留圖書館 圖書紫外線除菌

為加強防疫，該校斥資約5萬元外聘公司，為校舍室內地方以納米超薄霧殺菌，又增添3部設探熱的人工智能探測機。復課初期學生不可留在圖書館內閱讀，但准他們外借圖書，故校方購置紫外線除菌機消毒圖書。早前該校獲教育局2.5萬元防疫特別津貼，張勇邦說，未計口罩，該校防疫設備總花費已遠超當局津貼金額。