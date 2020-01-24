「日對華是否利多於弊」 DSE歷史題遭教局譴責 教師：非考立場 推翻命題很易

考評局：既定機制擬題 沒非學科考慮

考評局稱，該題考核的能力是《課程及評估指引》課程目標所列「恰當地選用及組織史料，以提出合乎邏輯和前後一致的論點」，考生作答時，需使用相關資料及相關時期內的史事作答。考評局稱，資料是評核工具一部分，設題時主要看資料是否與課題相關，別無其他非學科的考慮。歷史科設有「審題委員會」，成員包括試卷主席、擬題員、審題員及考評局評核發展經理，背景有大學教授、學科專家等，不論個人背景與信念，均須依從既定機制，專業地按課程及評核的要求擬題。

「嚴重傷害國民尊嚴」 教局促嚴肅跟進

教育局要求考評局嚴肅跟進，向公眾合理交代，並全面檢討出題機制，從速改善，以維護DSE公平、公正及可信性。外交部駐港特派員公署亦就這條考試題目在facebook發帖，引述行政長官林鄭月娥日前稱香港教育不可以成為「無掩雞籠」。

教評會質疑資料偏向日本 「蠱惑學子」教師：考生透過所學可輕易反駁

卷一歷史資料題，其中一題考及20世紀上半葉的中國和日本（見表），要求考生據試卷資料及就其所知解釋，是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」。教聯會表示，有考評局高級人員在網上發布仇恨及有違專業言論，質疑其政治立場「已然影響了試題的設置」。教評會質疑，考題所提供資料只選偏於日本對華表面援助資料，迴避日本侵華暴行，相關擬題人員或有意圖以個人政治取向「蠱惑學子」。

題目要求考生「就你所知」及試卷資料答題，資深歷史科教師張兆聰指出，單憑幾則資料，內容與涵蓋範圍不足以充分探討命題，故考生需結合個人所學，即日校課程教學內容，才可完整作答。就該題，他稱不論從作答技巧及史實基礎層面上，均為「弊多於利」，「帳面上試題的資料好像支持命題，但學生可輕易透過自己所學反駁，如第二項資料提及日本資助中華民國臨時政府，學生可反駁稱所謂資金援助反映出日方的不良動機，試圖介入中國事務」。

教育界立法會議員葉建源稱，考題無要求認同某種觀念，學生只需展示能否解讀資料及分析能力，相信學生相當熟悉類似題型。他又批評，部分傳媒對考評局人員的網上言論進行攻擊，攻擊的荒謬程度前所未有，做法等同羅織罪名，「實際上就是文字獄」。

職員疑發不當言論 考評：適當跟進

日前有報道稱兩名考評局高級職員疑在社交網站發表不當言論，被質疑有違專業操守及政治中立，惹起爭議。考評局重申，會按相關的員工行為守則及規定適當跟進。