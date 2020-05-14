教育
常識天下 第183期

水上英雄：運動健將薪火相傳

【明報專訊】除了坊間大小不同的帆船比賽，作為一個水上運動愛好者，帆妹亦會留意賽艇賽事，因而有幸結識海岸賽艇高手朱啟軒，了解他與海岸賽艇運動結緣及走到大賽路的苦與樂。

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