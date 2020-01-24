TSA停考照派試題 教局稱不收集數據

有關提供TSA題目安排，教育局昨回覆本報稱，因應疫情，聽取了教界意見後，當局2月25日公布停辦本學年TSA，並與教界商討如何善用已準備好的評估材料，有關安排詳情將於5月底前向全港中小學公布。教育局強調，毋須知悉參與或不參與安排的學校，不會從考評局收集任何牽涉到個別學校或學生參與資料及數據。

教界稱可檢視學生復課後水平

津貼小學議會主席胡艷芬認為，既然考評局已擬定好TSA試題，學校可按情况善用。她稱，小三學生6月15日才上學，相信學校需先照顧學生情緒、整理過去半年學習，故學校可與教師商量，適時才讓學生做TSA練習，參考評卷指引改卷，檢視學生基本能力，「停課近半年，學校不同方法做停課不停學，學生復課後經歷4至5星期面授課堂後，基本能力達到多少」；亦可於暑假後學生9月回校再做練習，一切由學校按情况彈性處理。她稱，教育局不會收集學校表現，只是純粹讓學校檢視學生表現。