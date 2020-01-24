教局薦小學訂中童口罩 SOSoMask接280萬訂單

150萬個口罩月底完成發貨

稱市面供應足 學校可格價

政府推出的可重用「銅芯抗疫口罩」，將透過小學及幼稚園向學童派發，而教育局引薦SOSo Mask，為小學提供口罩。口罩生產線總監鄭承隆稱，早前接獲的訂單將於月底完成發貨，涉150萬個口罩。他說，每日都接到數十個學校來電查詢，惟「問症多過診症」，學校不急於購買，有學校下訂一兩天後減少訂購數目，亦有學校只訂數盒口罩。他認為，現時市面有足夠兒童口罩供應，讓學校可格價後決定訂購數目。

早前聯絡生產商 復課前推出市面

教聯網站可訂罩 10個28元

教聯會早前聯絡一名在港租地方設兩條口罩生產線的商人，對方願為學校製造中童口罩。教聯會主席黃錦良表示，機器及口罩原材料已準備好，正進行測試，預計本月中下旬將取得口罩的檢測報告，口罩可在小學6月復課前推出市面。學校現可經教聯會網站訂購口罩，10個裝售28元。教聯會昨亦於社交網站發文，稱教育局長楊潤雄到訪該口罩廠，了解口罩生產情况。

黃錦良：幼童口罩仍少

黃錦良又稱，很多學校希望在口罩推出市面前，先購買部分中童口罩應急，故約3周前供學校訂購內地製口罩，有約200間小學及幼稚園共購買25萬個中童口罩。他說現時中童口罩供應不如早前緊張，但幼稚園學生使用的幼童口罩供應仍然很少。

至於中學生使用的成人口罩，主要由學校自行採購。基督教香港信義會元朗信義中學校長尹浩然表示，學校1月起蒐羅口罩，但當時口罩供應緊張，較難採購，及後校方從內地、台灣及日本購入口罩，亦有家長及校友向學校捐口罩，校方現有逾萬個存貨，足夠應付復課所需。

青協代訂口罩 89中學申請

另外，青協早前推出「香港學校口罩支援計劃」，稱讓中學以低於廠方市場售價訂購10萬個口罩。青協稱，首批申請5月8日截止，收到89間中學預訂逾7500盒口罩，涉逾37.5萬個。