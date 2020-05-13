教育
語文同樂 第443期

想像發酵：味道篇

【明報專訊】人生五味雜陳，食物亦難以只用「好味」、「難食」、「口感」等簡單字詞形容。不想再被人嘲笑只懂說「雞有雞味」？不如藉遊戲學習描述食物味道的形容詞，做個出口成文的「小食家」。

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