跨境生復課擬禁搭公共交通

擬口岸坐校巴回校

梁志文稱，目前未有跨境生上學方案，教育局建議跨境學童定期做病毒檢測，提供健康證明，讓兩地政府、家長都安心。關口亦是另一問題，因目前僅深圳灣口岸開放，梁稱要逐步恢復達至全面通關，都要視乎各部門配合，而教育局希望可再開多一個關口，讓跨境學童以「點對點」交通接駁，由口岸坐校巴回校，惟他認為執行上有難度，需全面通關才可分流學生。梁稱，跨境生復課初期或未能回校上學，學界關注小五呈分試情况，建議容許跨境生佔多的學校，最遲9月才考呈分試。大埔區小學校長會主席張麗珠稱，學校打電話與跨境生家長保持聯繫，了解到部分學生回鄉證過期。她說仍待局方公布跨境生復課安排，學界尤其關注小五跨境生情况，因涉呈分試安排。

教育局長楊潤雄昨於facebook稱，跨境學童方面需解決不少問題，包括通關口岸數目、跨境交通及防疫措施，以至學校的教學及小五呈分試等安排，同時亦會作兩手準備，為跨境學童擬定應變措施。