港大學生會補選 候選內閣倡擺脫中共管治 葉劉：港獨從來不是選項

稱冀引起思潮

今屆港大學生會補選共有兩個內閣參選，分別為七人內閣「嶸希」及一人內閣「賡曉閣」。於昨日在校內舉行的學生會補選諮詢大會中，有出席者問候選內閣「對香港脫離中共的統治、國際支持是否重要因素，如否，請具體談及本港應如何脫離統治」。嶸希內閣候選會長葉芷琳回應稱，內閣的政治立場認為香港應擺脫中共管治，從而探討主權問題，本土戰線仍然為抗爭重要主線，國際支持同樣重要，現靠體制外的抗爭。她補充，學生會的身分是要令大家廣泛討論，引起思潮，不要將港獨成為禁忌，從而令港獨成為主流意見。嶸希早前接受港大學生會刊物《學苑》訪問時亦提到，在《基本法》框架下港人根本無法擁有真正的民主選舉，一國兩制注定失敗，認為香港獨立是對港人來說是最理想的出路。

另一內閣：現不適合推動港獨

賡曉閣候選常務秘書麥嘉晉稱，宜先團結本地港人，再談是否可擺脫中共管治，認為現時社會仍有分歧。他早前於《學苑》專訪中稱，現時並不適合直接推動港獨，而在不符合法律下推動港獨，是破壞法治。

立法會教育事務委員會主席、新民黨葉劉淑儀批評港獨的想法天真，「從來不是一個選項」。她說，年輕一代不曾經歷中英談判，又稱本港的食水、食物全來自內地，認為一國兩制得來不易，「年輕人不了解現實，不了解歷史」，就此感到可惜，對年輕人抱港獨想法感到不解，「有機會也想與年輕人談談了解背後原因」。

曾任港大學生會副會長的立法會教育界議員葉建源稱不願評論有關事宜。本報昨向港大查詢，至截稿前未獲回覆。

理大學生會：不排斥港獨討論

科大學生會：支持但不提倡

前特首梁振英於2015年「佔領運動」後發表《施政報告》，曾點名批評《學苑》多次鼓吹港獨，引發爭議，當年梁振英批評《學苑》主張香港「尋找一條自立自決的出路」，稱不能不警惕港獨，要求與學運領袖有密切關係的政界人士勸阻。《學苑》曾反駁梁振英此舉侵害言論和學術自由。

本報向成功「換莊」的兩所大學理大及科大學生會查詢對「港獨」的看法。理大學生會會長吳智浩認為，香港有言論及學術自由，不會排斥對港獨的討論，亦不會「拉大隊」推行港獨，稱港獨現沒有計劃及藍圖。他又說，擺脫中共管治有不同程度及不同層面，「減少中共干預、香港行高度自治……都是脫離中共管治的不同層面」。

科大學生會會長麥嘉俊表示「支持港獨但不提倡」，認為港獨對於港人自決有利，但作為學生會，會包容各方意見，持開放態度；科大曾有本地生與內地生發生衝突，有內地生提倡「一國一制」，他亦不會阻止，望保障同學討論有關事宜的發言權利。