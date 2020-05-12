多花數月增研疫情影響 課程檢討年內完成

林鄭稱教育不可「無掩雞籠」 中英或被滲入

林太在昨刊的報道稱，上任時設6個工作小組，各負責不同範圍工作，當中包括檢討課程，「對於通識科的前景，今年內一定會同大家講清楚我們要如何處理」。她稱，有人有心在校園內傳播失實、偏頗的歪理，除通識外，其他科目也會「被滲入」，如中文、英文等，教育局固然是把關部門，但辦學團體、學校管理層也要把關，保障心智未成熟學生不被歪理荼毒。

小組傾向通識維持必修 IES變選做

林太提及的工作小組，屬學校課程檢討專責小組（下稱小組），檢討範疇包括通識科。小組去年6月就初步建議諮詢公眾，據了解小組目前仍傾向建議維持通識科必修必考，改動「獨立專題探究」IES為選做；亦考慮通識科目前採用課程框架，容讓教師彈性教相關議題，建議進一步研釐清課程內容及說明規範。

教育局稱，通識科是一個長期備受多方關注的高中必修科目，社會上存在不同意見，包括課程內容、教材選擇及編排，教授方法和評估等。局方會小組建議及社會意見，盡快落實通識科未來路向。

通識教師：共同備課多重監察 不解無掩論

通識教育教師聯會主席劉錦輝認為，各校通識科由科主任把關，而教師會共同備課、擬定試題及評卷，亦要按課程授課，「不是老師想講什麼就講什麼」。他認為通識科有多重監察，不理解為何林太稱「教育不可以是『無掩雞籠』」。他又說，通識成為必修科至今逾10年，教師以專業態度授課，當中內容亦教學生多角度思考、正面價值等。

行會成員、港區人大代表葉國謙稱，通識原意是冀學生拓展思考，使思維、能力有所提升，但10多年來的教育，許多時教師有不同表達，「容易造成基本教育都出現問題」，相信通識「一定要改革」，認為要令學生在尊重他人、德育方面有所加強。

教育界立法會議員葉建源批評，林太言論侮辱教育界，要求收回並向教師道歉。他質疑林太憑何理據指通識出現問題，擔心其講法是導向箝制思想的教育；又稱警民衝突因政府不聽民意及警暴而起，不滿林太將責任推予教育界。