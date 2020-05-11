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2020年5月11日星期一
常識學堂 第179期
全校學生逐組Zoom 英華校長遙距送關心
SEN家長壓力爆煲 「怕一日用刀拮落去」
楊潤雄：研跨境童做核酸測試
時事懶人包：ZOOM安全漏洞
時事點對點．中聯辦：兩辦不受22條所限
時事點對點：中國GDP斷崖式下跌 首現負增長
Data解密：全球糧食危機
你識唔識：特朗普「閂水喉」壓世衛
配對題
選擇題
明報通識：2019/20學年 時事通識問答比賽
Road
影視看通識：大時代下的小婦人
靜音茶館學五感
STEAM足迹：建築融入五感
新聞解碼：組裝合成「砌積木」
答案
偵探M.A.D. 你討厭的人
食物的科學：葉由綠變紅
答案
【明報專訊】b
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