教育
常識學堂 第179期

STEAM足迹：建築融入五感

【明報專訊】「大概是小學四年級搬家裝修，發現空間沒有物件下的模樣。」現於才晉高等教育學院（SHAPE）修讀設計相關學士學位課程的朱家穎，說起他對室內設計的興趣，最早可追溯到小學呢！

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