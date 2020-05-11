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通通識 第646期

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【明報專訊】1．位於西九文化區的戲曲中心，開幕首年共上演420場演出，吸引逾15萬名觀眾入場，但有粵劇界人士認為戲曲中心每日場租需約多少元，一般職業劇團難以負擔，令中心使用量不如預期？

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