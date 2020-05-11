教育
通通識 第646期

配對題

【明報專訊】國務院在4月22日公布港府5名局長新任命。特首林鄭月娥指明問責官員必須「深刻地認識一國兩制」及貫徹落實《基本法》所有條文。新上場的5名局長，你認得他們嗎？

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