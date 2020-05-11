全校學生逐組Zoom 英華校長遙距送關心

每次見面半小時 一組5至6學生

停課日子漫長，小學生有校歸不得，不同學校也利用Zoom等軟件，讓教師網上教學，教師也會跟家長電話聯繫等。陳美娟說，該校教師早在2月已展開視像教學，班主任及社工也會致電家長了解學生學習進度及情緒，而她也以身作則，加入網上教學行列。英華小學校長陳美娟說，想跟學生有真正溝通，選擇每次邀同班5至6名學生對話，以每次半小時計，預計要用45小時，至上周她已跟300名學生見面，料餘下會面要至5月底能才完成。

維繫師生關係 不問功課只閒聊

陳美娟說，疫情下有個別家長或學生，需要情緒支援或管教子女的輔導，校長及教師透過對話可以了解他們狀况，維繫學生與學校的關係。陳美娟早前與小二級學生對話，話題不是追問功課進度。她見到有學生跟爸爸在戶外，便問學生在玩什麼，原來學生準備玩獨木舟，於是她請該同學向其他同學即席示範划艇。

學校4月底推行小組視像導修堂，校長問同學喜不喜歡，同學都爭着說好玩， 「 因為可以見到老師同學」。學生又會調皮、童言無忌地向校長「舉報」，笑說網上上課，會透過「私訊」功能跟其他同學傾偈。最後眾人會來個網上喊口號及開心大合照。

導修氣氛雀躍 「 可以見到老師同學」

學生不用上學，生活難免少少散漫，不像以往規律。陳美娟見到學生時，除了叮囑學生要早睡早起，保持學習，更要出動「秘密武器」，就是她養的小狗。校長以往有帶小狗返學，成為校內明星，碰巧有家長說，兒子不用返學便經常懶牀，校長於是約學生早上一起遛狗，有小狗呼召，同學仔當然準時起牀赴會。

停課期間，英華早於農曆年假期後開始網上教學，但並無設定限時網上Zoom直播，而是中英數常4科教師拍攝課堂影片，供學生在家收看。陳美娟說，Zoom集體上課的問題是，教師同一時間難以兼顧30名學生網上的反應、進度，找齊學生報到，又未必做得好教學，故選擇拍片錄播。好處包括，家長也可以因應自己時間，督促兒子收看錄影課。然後教師會派功課及做網上即時評估，了解學生學習進度。

小組上課效果佳 無懼工作量增

不過，學校在復活節時做了家長問卷，有家長仍期望即時視像教學，而校方也因應要求，4月底推行Zoom課堂，但校方只採用數人小組導修課堂，堅拒大班上課。陳美娟表示，小組導修會增加教師工作量，但跟進每名學生進度的效果更佳。

明報記者

（抗疫新階段）