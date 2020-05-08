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2020年5月8日星期五
智叻中文Smarties' 第433期
數百司機保母轉行 校巴界恐復課缺人
嶺大製紫外燈助劏房戶消毒
中大推短片 教小學家長迎復課
試題人間：我在生活中找到快樂
試題人間：高山低谷 快樂是一種選擇
潮看文史：茶 （粵：caa4） （台：tê）
破讀日常：執屋總在晴朗天
閱讀篇章：〈開你的大頭會〉——余光中
學習重點：比喻新奇
閱讀篇章：實戰篇
閱讀篇章：實戰篇．參考答案
卷二練筆：模擬試題拆解（下）
綜合精練：卷三 精進問答
文學十三邀：文學獎之前世今生
周圍「中」：以花喻人
周圍「中」：花中四君子 你最似的是？
時事中文：下架啦！動物森友會
答案
大人物小小事：寫作反封建
講故事：小綠的好朋友
大人物小小事：寫作反封建
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【明報專訊】本名 李堯棠，字芾（粵音：費）甘
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數百司機保母轉行 校巴界恐復課缺人
嶺大製紫外燈助劏房戶消毒
中大推短片 教小學家長迎復課
試題人間：我在生活中找到快樂
試題人間：高山低谷 快樂是一種選擇
潮看文史：茶 （粵：caa4） （台：tê）
破讀日常：執屋總在晴朗天
閱讀篇章：〈開你的大頭會〉——余光中
學習重點：比喻新奇
閱讀篇章：實戰篇
閱讀篇章：實戰篇．參考答案
卷二練筆：模擬試題拆解（下）
綜合精練：卷三 精進問答
文學十三邀：文學獎之前世今生
周圍「中」：以花喻人
周圍「中」：花中四君子 你最似的是？
時事中文：下架啦！動物森友會
答案
大人物小小事：寫作反封建
講故事：小綠的好朋友
數百司機保母轉行 校巴界恐復課缺人
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試題人間：高山低谷 快樂是一種選擇
潮看文史：茶 （粵：caa4） （台：tê）
破讀日常：執屋總在晴朗天
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學習重點：比喻新奇
閱讀篇章：實戰篇
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綜合精練：卷三 精進問答
文學十三邀：文學獎之前世今生
周圍「中」：以花喻人
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時事中文：下架啦！動物森友會
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講故事：小綠的好朋友
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