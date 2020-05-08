教育
智叻中文Smarties' 第433期

周圍「中」：花中四君子 你最似的是？

【明報專訊】春天繁花似錦，是賞花好時節，其實四季都有不同花草樹木值得欣賞。自古以來，人們愛以植物比喻人的品格，你像哪種花草樹木？

上 / 下一篇新聞