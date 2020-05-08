數百司機保母轉行 校巴界恐復課缺人

政府日前宣布分階段5月27日、6月8日、6月15日復課。汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會主任譚偉照稱，全行本來約有1.1萬名校巴司機及保母，當中約300人因疫情而離職或遭解僱，估計他們不會重投行業，另有約300人因長時間放無薪假而暫時轉行，校車公司正聯絡他們復課時上班。譚說，未知多少人重操故業，不排除復課後因人手不足，影響校車服務。

幼園4級剩一級 「一車得番三四人」

幼稚園中班（K2）及低班（K1）本學期毋須上學，譚偉照說，以往連學前預備班（N班），幼稚園有4個年級的學生搭校車，復課後只剩一級，「一架車得番三四人」，但每輛校車仍需有一名保母及司機，油錢及工資不變，致校車公司收入減少。

譚偉照又說，校車公司正聯絡學生，了解他們餘下學期會否搭校車。他說，復課後才會向家長收取車費，而校車月費早於學年初訂明，即使部分年級月中才復課，家長仍須繳交整月車資。

而政府早前宣布透過第二輪防疫抗疫基金，向每名校車司機，及每輛校巴的保母提供1萬元津貼。教育局前日（6日）向學校發通告稱，有意申領的從業員要將申請表交回其校巴服務營運商，以確認服務資歷，學校亦須協助填寫申請表，以確認該營辦商去年9月至今年1月學校農曆新年假期前為校方提供校巴接載服務。

稱人少堂短 補習界促准即時復課

至於補習社，教育局稱他們將按其提供的課程，參照中小學及幼稚園相應次序安排復課。教育中心聯盟說，補習社學生人數較少，上課時間亦較中小學短，不滿補習社也要分階段復課，又引述教育局副局長蔡若蓮曾向業界稱，若疫情受控，補習社可隨高中率先復課，但現時安排並非如此。聯盟發起人蘇廸希稱，補習社有嚴謹防疫措施，亦有足夠口罩儲備，要求局方准補習社即時復課。

教局：補習社學生距離近 沒條件早復課

教育局昨回覆查詢稱，副局長蔡若蓮月前與教育中心聯盟會面，旨在聆聽意見以便擬訂支援措施，當時並沒有亦不可能已有復課定案，對於「反口」之說感到莫名奇妙。局方又指出，補習社一般面積不大，學生之間距離較近，傳染病感染風險不比中小學低，看不到有條件能夠較中學更早全面復課。