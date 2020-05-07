教育
常識天下 第182期

新聞有常識：運動員玩電競賽

【明報專訊】受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，我們得在家學習，體育課又怎麼辦？有同學利用各種電子產品輔助，就像上體育課一樣做運動；世界各大體壇運動賽事都暫停，運動員不比賽仍要保持運動量，他們又有沒有偷懶呢？

上 / 下一篇新聞