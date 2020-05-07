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2020年5月7日星期四
常識天下 第182期
升中學科測驗不計分 7‧14如期考 不影響小學來年派位
劉平齋國際學校8月重開 收生減半
被指欠債8420萬 啟思創辦人遭入稟收樓
中史書稱林則徐禁煙「輕率」 出版社：通過教局評審
公共空間 不公開？
時事議題：由屯門公園到時代廣場 公共空間
時事議題：休憩空間規劃
時事議題：答題指引
報告和理析：女性青少年權益未獲保障
摘星拆解：青少年網絡問題
透視人道：大型疫情中的人道工作
不要碰鼻子 保持社交距離
世界這樣大：毛利人碰鼻打招呼
新聞有常識：運動員玩電競賽
新聞有常識：答案
濕地居民：昆蟲奇趣樂園
意見調查
新聞有常識：運動員玩電競賽
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【明報專訊】受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，我們得在家學習，體育課又怎麼辦？有同學利用各種電子產品輔助，就像上體育課一樣做運動；世界各大體壇運動賽事都暫停，運動員不比賽仍要保持運動量，他們又有沒有偷懶呢？
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升中學科測驗不計分 7‧14如期考 不影響小學來年派位
劉平齋國際學校8月重開 收生減半
被指欠債8420萬 啟思創辦人遭入稟收樓
中史書稱林則徐禁煙「輕率」 出版社：通過教局評審
公共空間 不公開？
時事議題：由屯門公園到時代廣場 公共空間
時事議題：休憩空間規劃
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透視人道：大型疫情中的人道工作
不要碰鼻子 保持社交距離
世界這樣大：毛利人碰鼻打招呼
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劉平齋國際學校8月重開 收生減半
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