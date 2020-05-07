劉平齋國際學校8月重開 收生減半

該校位於九龍城富寧街的校舍共斥資9300萬元翻新，以修葺教學大樓和禮堂等。校方將採用加拿大阿伯達課程，以英語及普通話教學，料5年內將課程擴展至小六，學生增至550人。該校每年學費介乎10萬至12萬元，收費水平有待教育局批准，每名學生亦須支付26萬元個人資本證或2.5萬元年度徵費。學生退學或畢業時，家長可通過學校將個人資本證轉讓至新學生家庭，而年度徵費不可退回。

校長：重開階段減收生有助發展

因應疫情，校方添置多項防疫設備，包括3部紫外線燈充電車，可為多部平板電腦充電，同時以紫外線燈為其殺菌；亦會在每個課室安裝滅菌噴霧機等，預計花費100萬元。校長許陳幹華說着重學生安全，「應使得使」，沒計劃將費用轉嫁學生。校方亦已訂購5000個港產小童口罩，相信足夠應付學生上學所需。

校方去年12月至今年1月共招收約130名學生，比學校去年提出的招生人數少近一半。許陳幹華承認調低收生目標，但不認為社會事件影響家長報讀意欲，校方仍收到近300宗入學申請，但認為學校在重開階段，學生人數較少有助學校發展。