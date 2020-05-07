升中學科測驗不計分 7‧14如期考 不影響小學來年派位

【明報專訊】學校現時的五年級學生，將來升中派位，學生屬第一組別（Band 1）的數量受現時小六生入讀中一前應考的香港學科測驗（Pre-S1）「抽樣成績」影響，即今屆小六生考Pre-S1成績好，師弟妹受惠。不過，學校因疫情停課4個月，香港資助小學校長會及津貼小學議會稱大部分小學認為今年小六生下學期在校學習時間較少，建議今年Pre-S1不計分，免影響來屆升中學生。教育局昨回覆本報稱，經諮詢業界後，決定取消Pre-S1「抽樣成績」安排，即今年的Pre-S1成績，不影響小學2021及2022派位。
教育局稱，上述安排讓學校有較大空間處理復課後的各樣事宜，有助學生適應。
2021及2022中一派位將缺少2020年Pre-S1成績作參考。教育局稱，會參考2016及2018年Pre-S1成績（隔年取成績作升中參考）。該局又稱，Pre-S1將如期於7月14日舉行，但各中學可自由選擇下學年的中一新生是否參與該測驗。
教局：讓學校專注復課 教界歡迎
津貼小學議會主席胡艷芬稱，Pre-S1與一般考試不同，學生考前可能需做小量模擬卷熟習，如果今年Pre-S1表現不計算小學成績，可減輕師生壓力，讓學校更專注照顧學生情緒，聚焦核心課程。香港資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，小六生復課不久便準備畢業，「好開心與同學簽紀念冊說再見」，如果仍要考計分的Pre-S1，因成績影響今屆小五生將來升中，會令學校及教師變緊張。
大埔區小學校長會副主席陳喜泉稱，Pre-S1對小學很重要，用以評估未來有多少升中學生屬Band 1、Band 2、Band 3，他稱今年因疫情上學日子減少，未知小六生學習進度能否追得上，「個別學校教學進度好參差」，認為為公平起見，Pre-S1不計分較合適。