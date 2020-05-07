升中學科測驗不計分 7‧14如期考 不影響小學來年派位

教育局稱，上述安排讓學校有較大空間處理復課後的各樣事宜，有助學生適應。

2021及2022中一派位將缺少2020年Pre-S1成績作參考。教育局稱，會參考2016及2018年Pre-S1成績（隔年取成績作升中參考）。該局又稱，Pre-S1將如期於7月14日舉行，但各中學可自由選擇下學年的中一新生是否參與該測驗。

教局：讓學校專注復課 教界歡迎

津貼小學議會主席胡艷芬稱，Pre-S1與一般考試不同，學生考前可能需做小量模擬卷熟習，如果今年Pre-S1表現不計算小學成績，可減輕師生壓力，讓學校更專注照顧學生情緒，聚焦核心課程。香港資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，小六生復課不久便準備畢業，「好開心與同學簽紀念冊說再見」，如果仍要考計分的Pre-S1，因成績影響今屆小五生將來升中，會令學校及教師變緊張。

大埔區小學校長會副主席陳喜泉稱，Pre-S1對小學很重要，用以評估未來有多少升中學生屬Band 1、Band 2、Band 3，他稱今年因疫情上學日子減少，未知小六生學習進度能否追得上，「個別學校教學進度好參差」，認為為公平起見，Pre-S1不計分較合適。