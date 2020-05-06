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2020年5月6日星期三
語文同樂 第441期
警與狗配圖教「狗」字 太陽島：是警犬 沿用11年
補習社按年級同步復課 業界料8000間結業
DSE中文聆聽卷 出題「青年應備特質」
生活關鍵詞：藝術‧家
生活關鍵詞：以家創作 解母女心結
神回覆：地雷二選一
IG故事：峽谷兄弟情
文字定格：珍視留白
文字食堂：菠蘿包
文化延伸：金剛╳補江總白猿傳 美女與猩猩
想像發酵：食相篇
參考答案
News feed：Is good news always good?
News feed：Drug abuse in Hong Kong
Answers, News feed
Comic：The Big Buddha
Grammar：Prepositions for telling time
Answers, Grammar
Career：Farmers
Horizon：Ferris wheels
Answers, Horzion
Animal：Meerkats - together we are strong!
想像發酵：食相篇
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【明報專訊】俗語有云「民以食為天」，可見自古人們已很重視吃。美食種類多不勝數，形容人進食模樣的字詞也不少。身為有文化的「吃貨」，必須知道形容食相的詞語。
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警與狗配圖教「狗」字 太陽島：是警犬 沿用11年
補習社按年級同步復課 業界料8000間結業
DSE中文聆聽卷 出題「青年應備特質」
生活關鍵詞：藝術‧家
生活關鍵詞：以家創作 解母女心結
神回覆：地雷二選一
IG故事：峽谷兄弟情
文字定格：珍視留白
文字食堂：菠蘿包
文化延伸：金剛╳補江總白猿傳 美女與猩猩
想像發酵：食相篇
參考答案
News feed：Is good news always good?
News feed：Drug abuse in Hong Kong
Answers, News feed
Comic：The Big Buddha
Grammar：Prepositions for telling time
Answers, Grammar
Career：Farmers
Horizon：Ferris wheels
Answers, Horzion
Animal：Meerkats - together we are strong!
警與狗配圖教「狗」字 太陽島：是警犬 沿用11年
補習社按年級同步復課 業界料8000間結業
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文化延伸：金剛╳補江總白猿傳 美女與猩猩
參考答案
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Animal：Meerkats - together we are strong!
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