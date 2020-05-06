教育
語文同樂 第441期

想像發酵：食相篇

【明報專訊】俗語有云「民以食為天」，可見自古人們已很重視吃。美食種類多不勝數，形容人進食模樣的字詞也不少。身為有文化的「吃貨」，必須知道形容食相的詞語。

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