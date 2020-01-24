DSE中文聆聽卷 出題「青年應備特質」

中文考完 教師料達標率相若以往

聆聽及綜合能力考核佔中文全科20%分數，考生需聆聽錄音答題，內容主題為「香城人的生活壓力」。考生再參考若干閱讀材料，以學生會主席身分，撰寫文章刊載學生會網頁。據考評局向傳媒提供的考核簡介，文章需指出新一代青年應備的兩項特質，輔以相應的活動為例，說明如何培養有關特質；再向高中同學推介一個暑期體驗活動，提出推薦原因，加以論證。

文體「翻炒」去年 出乎部分人預料

聖公會聖三一堂中學中文科教師、教協理事張珉聰稱，考生需撰寫文章一篇，寫作文體「翻炒」去年，部分學生或以為去年考過的文體，今年未必再現，但文章、書信和演講辭這三種屬大熱文體，而且錄音已提示格式要求，包括需有標題和署名，學生理應掌握。

中文科教師、教協理事陳仁啟稱，聆聽部分通過一名老師和兩名學生的對話，討論生活壓力的問題，再引出孔子、孟子和《聖經》的人生態度，並介紹了「靜觀」活動及各人不同的人生觀，內容生活化，考生大致能理解。

此外，考評局昨稱14名考生報告因病缺席考試；兩名考生因發燒或出現急性呼吸道感染徵狀不獲准入試場；兩名考生因身體不適，於考試期間離場。