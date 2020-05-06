警與狗配圖教「狗」字 太陽島：是警犬 沿用11年

在網上流傳的照片可見，該工作紙印有警員及狗的圖畫，以及中文字「狗」，工作紙題目要求學生朗讀文字，並將相配的圖畫填色，而工作紙左下角有太陽島英文幼稚園的校徽。網上亦有另一照片，聲稱該校一年前另有教材以兔和狗的圖畫作例教「狗」字。

當年警犬隊60周年 按教局指引設計

太陽島英文幼稚園昨於校網表示，被指針對警察的工作紙為幼兒班（K1）功課活動冊其中一頁，2月中已派給學生。校方稱，工作紙內容於2009年根據教育局指引設計，以「幫助我們的人」為主題，一直沿用至今。校方又表示，另一張有兔子圖畫的工作紙，是另一級幼兒預備班的功課，本學年仍有用，由於各級學生進度有異，需獨立設計課程內容。校方稱，管理層與教師堅守專業操守及原則，助學生掌握正確價值觀。

教局：未接投訴 若有偏頗將嚴肅跟進

教育局稱未有接到相關投訴，會與學校聯絡了解事件，如有需要會提供適切支援，若發現學校使用的教材有偏頗，會嚴肅跟進。教育局重申學校管理層有責任監察，確保所選用的教材符合教學宗旨和目標。

疫情下網上學習盛行，家長更易接觸子女學習材料。大埔及北區幼兒教育校長會主席郭楚翹認為，家長將學生教材放上網公開，或對教師構成壓力。她又認為，校長及課程主任應確保自訂教材的質素，而校方要定期檢視教材，按社會情况調整。

葉建源質疑「網絡公審」 教聯：無謂配警圖

教育界立法會議員葉建源認為，教師的教學非無懈可擊，家長若發覺問題，可循機制指正，但他說，若將教材放上網作「網絡公審」，日後教師可能擔心被指摘而減少按學生能力自訂教材。他認為，若家長與教師之間互相猜疑，最終會導致學生受害。

教聯會主席黃錦良認為，該幼稚園可用其他動物圖畫讓學生認字，無謂用警員圖畫。他不反對家長監察教材，又認為同校教師應互相把關，確保自訂教材內容客觀及準確，亦無政治滲透。