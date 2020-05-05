題目直白 中文閱讀卷死亡不再 教師：兼顧不同能力 毋須「揣摩」答案

範文題直接 閱讀篇章典型抒情文

今年DSE中文科因新冠肺炎疫情取消口試，卷一閱讀卷的全科佔分比例由24%增至28%。該卷乙部「閱讀能力考材」佔全卷七成分數，共有兩篇文章，比去年少一篇。在〈夢中的父親〉一文，作者藉記述過世父親經常入夢，抒發對父親的思念及對遺忘母親的愧疚。而文言篇章則取自方孝孺的〈試筆說〉，借兩支筆的不同遭遇，帶出「賢士君子」的不幸，說明當世君主不懂用人。

教協理事、聖公會聖三一堂中學中文科教師張珉聰認為，今年閱讀卷較以往容易。他說，該卷佔分三成的甲部範文考核，問及〈六國論〉、〈登樓〉等範文內容，問題較直問直答，考生能否得分視乎他們溫習及對課文熟悉程度，而乙部篇章的立意及問題亦不如以往艱深。至於乙部的〈夢中的父親〉主要講述作者對父親的思念及父親的故鄉情懷，屬典型記敘抒情文章，他估計考生能有信心作答。

「部分一看知答案」 助執分

他說，今年試卷兼顧不同能力的考生，「部分題目一看就知道答案」，讓考生「執分」並有信心繼續作答，亦有高階題目分高下，例如要求考生說明作者在〈夢中的父親〉的文末提到母親，有否偏離主題；亦有題目要求考生閱讀王鼎鈞〈水心〉的節錄，繼而分析其內容與〈夢中的父親〉對故鄉看法有沒有矛盾。張珉聰說，考生需對兩篇文章有深刻認識，才能比較及作答。

昔多主觀題 教師自言難答中

張珉聰認為，首幾屆DSE中文科閱讀卷問題較艱深，且較多主觀題目，但每個人看文章都有不同感悟，他引述有教師笑言，就算自己答卷也未答中考評局的答案。他相信當局聽取了學界意見，調整閱讀卷難度，因而今年出現較簡單、旨在考核學生基本能力的題目。