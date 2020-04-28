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明路—生涯規劃 第86期

Plan D：室內建築設計刺激五官——靜音茶館

【明報專訊】室內建築設計不僅是建築的科學，更是發揮五感的藝術。一個設計若構思合宜，能刺激多層次感官，令人留下深刻印象。

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