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2020年4月28日星期二
明路—生涯規劃 第86期
各行各業：外賣仔 兼職指南
各行各業：「步兵」外賣員 講腳力考應變
職業潛力圖：網購平台的聯想
Plan D：室內建築設計刺激五官——靜音茶館
規劃情報：HKUx線上課程 中學生免證書費
羊毛時裝設計比賽 5月截止報名
各行各業：外賣仔 兼職指南
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【明報專訊】置身食街，有人分類食店「伏不伏」、黃或藍，網上專頁「外賣仔 遊歷記」版主則記住哪間茶餐廳多人叫外賣，易接到訂單；哪間餐廳出餐慢，盡量別走近。他今天帶來蒸發無數汗水的背包，講述送外賣的日子。
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