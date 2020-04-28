教育
明路—生涯規劃 第86期

各行各業：外賣仔 兼職指南

【明報專訊】置身食街，有人分類食店「伏不伏」、黃或藍，網上專頁「外賣仔 遊歷記」版主則記住哪間茶餐廳多人叫外賣，易接到訂單；哪間餐廳出餐慢，盡量別走近。他今天帶來蒸發無數汗水的背包，講述送外賣的日子。

上 / 下一篇新聞