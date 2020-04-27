教育
常識學堂 第177期

食物的科學：自製解暑檸檬梳打

【明報專訊】天氣轉熱，真想喝一杯酸酸甜甜、開胃又冰涼的飲品！我們可以自製檸檬梳打水，邊飲邊觀察當中活躍的泡泡。為什麼梳打水會有氣泡呢？

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