教育
常識學堂 第177期

偵探M.A.D. 被欺凌很痛苦

【明報專訊】學校裏，同學之間鬥嘴、吵鬧無日無之。書桌、練習本被塗鴉，筆袋、書本有時會不翼而飛。最糟糕是捉弄你的人愈來愈多，讓你感到愈來愈難受，甚至不想上學了！

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