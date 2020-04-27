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2020年4月27日星期一
通通識 第643期
時事懶人包：疫情突顯 貧富懸殊
時事點對點：東奧延期1年
時事點對點：港首季空氣污染減 環團歸因內地停工
Data解密：咪搶米
新媒體時代：資訊素養抗疫
Road to 5**：Corporate social responsibility
星級例子庫：數碼個人身分
機械工程破奇案
STEAM人物：伽利略 重現現場尋真相
新聞解碼：地圖滿載香港歷史
答案
偵探M.A.D. 被欺凌很痛苦
食物的科學：自製解暑檸檬梳打
時事點對點：東奧延期1年
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【明報專訊】新聞撮要
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時事懶人包：疫情突顯 貧富懸殊
時事點對點：東奧延期1年
時事點對點：港首季空氣污染減 環團歸因內地停工
Data解密：咪搶米
新媒體時代：資訊素養抗疫
Road to 5**：Corporate social responsibility
星級例子庫：數碼個人身分
機械工程破奇案
STEAM人物：伽利略 重現現場尋真相
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偵探M.A.D. 被欺凌很痛苦
食物的科學：自製解暑檸檬梳打
時事懶人包：疫情突顯 貧富懸殊
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