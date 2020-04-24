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2020年4月24日星期五
智叻中文Smarties' 第432期
師心事：曾經她是他
師心事：難以啟齒 女兒心——林葦葉
潮看文史：禁（gam3） 賽（coi3）
破讀日常：森林的信箱──《小婦人》的愛情 timing
字旅行間：書香與花香
卷二練筆：模擬試題拆解（上）
綜合精練：怎樣構思 見解論證的論點？
作戰攻略：卷一應試思維 (25)／儒家始終你好
周圍「中」：疫症爆發 威脅社會
周圍「中」：汴京大疫 50天死近百萬人
答案
時事中文：直播有機亦有危
答案
講故事：爸爸與蛋
創意聊天室：剪掉煩惱絲
答案
【明報專訊】■閱讀理解
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師心事：曾經她是他
師心事：難以啟齒 女兒心——林葦葉
潮看文史：禁（gam3） 賽（coi3）
破讀日常：森林的信箱──《小婦人》的愛情 timing
字旅行間：書香與花香
卷二練筆：模擬試題拆解（上）
綜合精練：怎樣構思 見解論證的論點？
作戰攻略：卷一應試思維 (25)／儒家始終你好
周圍「中」：疫症爆發 威脅社會
周圍「中」：汴京大疫 50天死近百萬人
答案
時事中文：直播有機亦有危
答案
講故事：爸爸與蛋
創意聊天室：剪掉煩惱絲
師心事：曾經她是他
師心事：難以啟齒 女兒心——林葦葉
潮看文史：禁（gam3） 賽（coi3）
破讀日常：森林的信箱──《小婦人》的愛情 timing
字旅行間：書香與花香
卷二練筆：模擬試題拆解（上）
綜合精練：怎樣構思 見解論證的論點？
作戰攻略：卷一應試思維 (25)／儒家始終你好
周圍「中」：疫症爆發 威脅社會
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創意聊天室：剪掉煩惱絲
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