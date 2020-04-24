教育
語文同樂 第439期

卷二練筆：模擬試題拆解（上）

【明報專訊】早前介紹過6類題型範疇，筆者將連續兩期為大家拆解各類模擬試題，並提供審題思路，好讓考生掌握作答關鍵，在最後直路衝刺。今期先講解溝通、競爭兩大主題。

上 / 下一篇新聞